استطلاع ميداني يكشف عن نوع القهوة المفضلة للسعوديين

كشف استطلاع ميداني أجراه برنامج ١٢٠ عبر قناة الإخبارية عن نوع القهوة المفضلة للسعوديين.

وقال مواطن إنه يفضل القهوة العربي، ووافقه شاب آخر الرأي فأكد أنه يفضل القهوة العربي والسعودي بشكل خاص بكمية تصل إلى خمسة فناجين في اليوم.

وأضاف آخر أنه يفضل القهوة السوداء، ويشرب منها كوب أو كوبين في اليوم، وفي الشتاء يشرب بدلا منها حليب بالزنجبيل. ورأى مواطن آخر أن القهوة السوداء لا مثيل لها، ويشرب منها كوب إلى كوبين في اليوم. واختتم التقرير برأي عدد آخر من المواطنين الذين أكدوا تفضيلهم للقهوة السعودي والقهوة السوداء، وأن البديل لهما هو الشاي أو الزنجبيل بالحليب.

ويستهلك السعوديون قهوة في كل عام بنحو مليار ريال سعودي، في الوقت الذي صُنّفت فيه المملكة ضمن أكثر ١٠ دول استهلاكاً للقهوة.