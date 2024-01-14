شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند إحباط تهريب 135 كيلو قات في جازان تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد يوتيوب تواصل حربها على أدوات منع الإعلانات ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول
تفاعلت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية، مع استفسارات بشأن الاستقدام من دولة الهند.
قالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس ردًّا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من الهند: إنه يمكن الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حساب الشخص لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:
يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024
يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024
فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم
فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم
اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.