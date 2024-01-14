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استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٣ مساءً
استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية، مع استفسارات بشأن الاستقدام من دولة الهند.

الاستقدام من الهند

قالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس ردًّا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من الهند: إنه يمكن الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حساب الشخص لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام.

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استقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

طريقة الاستقدام

وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:

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اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

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