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أول ملعب يجمع حائطًا وسقفًا وأرضية قابلة للسحب

استقبال 7.6 مليون زيارة سنويًا.. استاد محمد بن سلمان حقائق وأرقام

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٤ مساءً
استقبال 7.6 مليون زيارة سنويًا.. استاد محمد بن سلمان حقائق وأرقام
المواطن - فريق التحرير

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يأتي استاد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، عن إطلاقه بمدينة القدية، ليكون واحدًا من أبرز الملاعب في العالم، خاصة مع تزويده بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله قادرًا على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر بناء الاستاد في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر.

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وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام حول استاد الأمير محمد بن سلمان:

1- أكثر من 25 نشاطًا وفعالية نوعية، لاستقبال 7.6 مليون زيارة سنويًا.

2-  5.8 مليون زيارة سنويًا لفعاليات رياضية إلى جانب كرة القدم، وبطولات الرياضات الإلكترونية، والحفلات الموسيقية، والعروض الحية.

3- تقنيات غامرة حديثة (Immersive Technologies) توفر تجربة فريدة للحضور، على سبيل المثال: تقنية محاكاة القفز الحر.

4- حائط LED يعمل كنافذة عملاقة تطل على مدينة القدية، وتعرض بثًا حيًا للفعاليات بجودة عالية، وعروض الليزر لتقدم تجربة غامرة فريدة لكل الزوار.

5- يحتوي الاستاد على نظام تبريد موفر للطاقة مع تكنولوجيا إعادة التدوير المتقدمة ومتوافق مع معايير LEED الذهبية لتصميم مستدام.

6- أكثر من 50,000 متر مربع من الساحات التجارية والمطاعم والترفيه.

7- استاد متعدد الاستخدامات يتميز بتقنيات حديثة تمنح مرونة في تحريك الأسقف والأرضيات لتتوافق مع نوع الفعاليات التي يتم استضافتها.

8- قدرة استيعابية قصوى تقدر بـ 60,000 شخص لكافة أنواع الفعاليات في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة.

9- أكثر من 45,000 مقعد لاستضافة الجماهير.

10- حائط LED بارتفاع 50 مترًا وعرض 130 مترًا وملعب بطول 120 مترًا وعرض 90 مترًا.

11- الاستاد الوحيد في العالم الذي يجمع حائطًا وسقفًا وأرضية ملعب قابلة للسحب.

12- يمكن للمكان التحول إلى ملعب مصغّر لاستضافة فعاليات خاصة يبلغ حضورها 1,000 شخص فقط من خلال رفع الحواجز الفاصلة.

13- القدرة على تغيير شكل الملعب بوقت قياسي.

14- حاضن لناديي النصر والهلال ومرافق رياضية وتجارية مخصصة لكل نادي.

15- يقع الاستاد على حافة جبال طويق ويطل على مدينة القدية.

16- يتميز موقع الاستاد بكونه واجهة لمنطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تبلغ مساحتها 500,000 متر مربع.

17- يدعم الاستاد منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية بقدرته على استيعاب أكثر من نصف القدرة الاستيعابية القصوى للمنطقة والبالغة 73،000 شخص.

18- يتيح الاستاد سهولة الوصول إليه سيرًا على الأقدام بحيث تبلغ المسافة التي تبعد الاستاد عن وسائل النقل العامة 800 متر فقط.

19- تصميم الاستاد مُدمج بشكل استراتيجي في نسيج مدينة القدية، بحيث يقع الملعب على مقربة من مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، مما يعزز تجربة الزائر بشكل عام.

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