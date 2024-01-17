استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم حساب المواطن : إرفاق المستندات في 5 خطوات صيام البشرة ترند جديد للعناية بالوجه الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار متوقعة على 7 مناطق الفريق اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات منفذي سلوى وجسر الملك فهد صندوق الاستثمارات العامة يقود مشاريع ضخمة بصناعة أشباه الموصلات والفضاء فوز ترامب الساحق بولاية آيوا يمهد له الطريق للبيت الأبيض المدني يحذر من أمطار الـ 4 أيام: ابقوا في أماكن آمنة طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الهواتف تتجسس على حياتنا بشكل يومي
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم مدفوعة بحالة الاستقرار في سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.66 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة حوالي 223.36 ريال فيما سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 213.21 ريال للجرام الواحد بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 182.75 ريال.
وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.
ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1.3 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر الماضي. وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 % كل على حدة. وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.