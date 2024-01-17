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استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم مدفوعة بحالة الاستقرار في سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.66 ريال.

أسعار الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة حوالي 223.36 ريال فيما سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 213.21 ريال للجرام الواحد بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 182.75 ريال.

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سعر الذهب العالمي

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.

سعر الذهب الفوري

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1.3 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر الماضي. وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 % كل على حدة. وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.

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