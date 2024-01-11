استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب خسائر بسبب زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، والتي عوضت تأثير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.

تراجع المخزونات النفطية

واقترب سعر خام برنت، الذي ينظر له كمؤشر للسوق العالمية، من 77 دولاراً للبرميل في التداولات، بعد انخفاضه بنسبة 1% أمس الأربعاء، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 72 دولاراً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تضخمت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ضعف الصادرات، ومعالجة المصافي كميات أقل من النفط الخام. وكان معهد البترول الأمريكي قد توقع تراجع المخزونات.

تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

واستمر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات للانتقام من المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وأدت الهجمات إلى خفض عدد الناقلات التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية عبر مضيق باب المندب بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة “فورتكسا” (Vortexa Ltd).

كافح النفط الخام للعثور على اتجاه واضح حتى الآن هذا العام، متأرجحاً بين مكاسب وخسائر يومية، فيما يحاول المتداولون تحديد بوصلة التوقعات. ومن المتوقع أن تكون السوق متوازنة نسبياً في عام 2024، حيث يواجه نمو الطلب صعوبة في مواكبة الإمدادات الجديدة من خارج “أوبك”، وفقاً لمجموعة “فيتول”.