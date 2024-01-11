استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات على بن حمري وابن مانع يتوهجان بختام أمسيات مهرجان الكُتاب والقراء الشعرية 500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان علي المازني يحكي قصة عودته للفن التشكيلي بعد انقطاع 28 عاماً الخارجية الأمريكية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم السعودية تضاعف تقديراتها لقيمة الاحتياطات المعدنية الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون “إم آي إس” تخصص 40 مليون ريال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب خسائر بسبب زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، والتي عوضت تأثير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
واقترب سعر خام برنت، الذي ينظر له كمؤشر للسوق العالمية، من 77 دولاراً للبرميل في التداولات، بعد انخفاضه بنسبة 1% أمس الأربعاء، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 72 دولاراً.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تضخمت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ضعف الصادرات، ومعالجة المصافي كميات أقل من النفط الخام. وكان معهد البترول الأمريكي قد توقع تراجع المخزونات.
واستمر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات للانتقام من المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وأدت الهجمات إلى خفض عدد الناقلات التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية عبر مضيق باب المندب بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة “فورتكسا” (Vortexa Ltd).
كافح النفط الخام للعثور على اتجاه واضح حتى الآن هذا العام، متأرجحاً بين مكاسب وخسائر يومية، فيما يحاول المتداولون تحديد بوصلة التوقعات. ومن المتوقع أن تكون السوق متوازنة نسبياً في عام 2024، حيث يواجه نمو الطلب صعوبة في مواكبة الإمدادات الجديدة من خارج “أوبك”، وفقاً لمجموعة “فيتول”.