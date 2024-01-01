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 بناءً على التنبيهات الواردة من الأرصاد

استمرار الدراسة عن بعد في المدارس الواقعة خارج مدينة حائل

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢١ صباحاً
استمرار الدراسة عن بعد في المدارس الواقعة خارج مدينة حائل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت إدارة تعليم حائل أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة اليوم الاثنين 19/ 6/ 1445هـ عبر منصة مدرستي للمدارس الواقعة خارج مدينة حائل، والمدارس التابعة لمكاتب التعليم الخارجية، للطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جاء ذلك بحسب ما أفادت إدارة تعليم حائل عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

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وتتعرض العديد من المناطق لأحوال جوية غير مستقرة، فيما وجه الدفاع المدني تحذيراته بضرورة الابتعاد عن الأودية والسيول والبقاء في مناطق آمنة.

 

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