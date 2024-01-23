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22 جزيرة سيتم تطويرها من أصل 90 جزيرة

استهداف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٥ صباحاً
استهداف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر، المهندس أحمد درويش، أن الشركة تستهدف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر بعد الانتهاء من جميع المراحل.

وقال درويش في حواره إلى برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية: إن “نسبة السعوديين المستهدفين من المليون سائح لوجهة البحر الأحمر 50%”، موضحًا أن هناك 22 جزيرة سيتم تطويرها من أصل 90 جزيرة، و75% من الجزر لن يتم تطويرها.

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انتهاء المرحلة الأولى

وأشار إلى المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر سوف تنتهي في 2025، والمرحلة الثانية ستنتهي في 2030.

 

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