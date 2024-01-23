استهداف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر

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أكد المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر، المهندس أحمد درويش، أن الشركة تستهدف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر بعد الانتهاء من جميع المراحل.
وقال درويش في حواره إلى برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية: إن “نسبة السعوديين المستهدفين من المليون سائح لوجهة البحر الأحمر 50%”، موضحًا أن هناك 22 جزيرة سيتم تطويرها من أصل 90 جزيرة، و75% من الجزر لن يتم تطويرها.
وأشار إلى المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر سوف تنتهي في 2025، والمرحلة الثانية ستنتهي في 2030.
المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر يستعرض موقع وجهة البحر الأحمر على الخريطة@AGDarwish#مشروع_البحر_الأحمر_في_الصورة pic.twitter.com/M1OmnXTI38
— في الصورة (@almodifershow) January 22, 2024