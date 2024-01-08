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المهلة التصحيحية تنتهي في السادس من شعبان

اشتراطات الحصول على شهادة امتثال المباني

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
اشتراطات الحصول على شهادة امتثال المباني
المواطن - فريق التحرير

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استعرض متحدث أمانة مكة أسامة زيتوني، عن اشتراطات الحصول على شهادة امتثال المباني، لمعالجة التشوه البصري، موضحًا أن هناك مهلة تصحيحية تنتهي في السادس من شعبان المقبل.

وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم الاثنين: “الشوارع التجارية ستكون المشمولة ضمن المرحلة الحالية من اشتراطات الحصول على شهادة امتثال المباني”. مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع الواقعة على الشوارع المحددة بتطبيق المعايير ومدة الشهادة تكون 3 سنوات.

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اشتراطات الحصول على الشهادة

ولفت إلى أن: “هناك العديد من الاشتراطات للحصول على شهادة امتثال المباني، منها ما يتعلق بالتشوه البصري مثل عدم وجود حواجز مشوهة وكذلك عدم وجود وحدات تكييف على واجهة المبنى أو تمديدات كهربائية أو صحية بشكل غير لائق، وكذلك عدم وجود تشققات في المبنى أو وجود أطباق أقمار صناعية على الشرفات، وعدم وجود المظلات خارج الحدود، وتغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل البناء.

الشهادة مجانًا

وأضاف: “يتم إصدار شهادة امتثال المباني في الوقت الحالي مجانًا وتنتهي مهلة الحصول عليها في السادس من شعبان”.

وتابع أنه بعد انتهاء تلك المهلة سيتم عمل جولات وحملات رقابية من البلديات؛ للتأكد من خلو المباني الواقعة على شوارع تجارية من عوامل التشوه البصري، وفي حال وجود مبانٍ لم تحصل على الشهادة سيتم إلزام أصحابها بالحصول عليها، وقد تكون برسوم وليست مجانية.

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