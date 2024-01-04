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اشتراطات وضوابط البناء في المدينة المنورة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤١ صباحاً
اشتراطات وضوابط البناء في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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في إطار الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، حددت أمانة المدينة المنورة اشتراطات وضوابط البناء، من أجل الإسهام في إيجاد فرص أكبر لقطاع الإيواء والضيافة.

وتصدر وسم “المدينة المنورة” موقع التواصل الاجتماعي “إكس” في السعودية، حيث شارك الآلاف بتغريداتهم تحت هذا الوسم.

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وتستعرض “المواطن” في السطور التالية، اشتراطات وضوابط البناء في المدينة المنورة، وهي:

طفرة البناء في السعودية تعيد تشكيل الجغرافيا 

اشتراطات وضوابط البناء في المدينة المنورة

يأتي على رأس اشتراطات وضوابط البناء الجديدة في المدينة المنورة، ما يلي:

  • زيادة عدد الأدوار إلى 5 أدوار داخل نطاق الدائري الثاني.
  • يمكن زيادة الأدوار إلى 9 أدوار، إذا كانت مساحة الأرض 800 متر كحد أدنى، وعرض القطعة على الشارع 20 متراً، وعرض الشارع 20 متراً ونسبة البناء 50% كحد أقصى والارتداد 3 أمتار.
  • زيادة عدد الأدوار إلى 3 في باقي الأحياء، ويمكن زيادتها إلى 5 أدوار وفق اشتراطات معينة (أن تكون مساحة الأرض 800 كحد أدنى وعرض القطعة على الشارع 20 متراً كحد أدنى وعرض الشارع 30 كحد أدنى ونسبة البناء 50% كحد أقصى والارتداد 3 أمتار.
  • يمنع بناء ملحق علوي.
  • السماح بإضافة دور لمواقف السيارات ولا يحتسب من ضمن أدوار المبنى.

 

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