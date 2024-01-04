في إطار الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، حددت أمانة المدينة المنورة اشتراطات وضوابط البناء، من أجل الإسهام في إيجاد فرص أكبر لقطاع الإيواء والضيافة.

وتصدر وسم “المدينة المنورة” موقع التواصل الاجتماعي “إكس” في السعودية، حيث شارك الآلاف بتغريداتهم تحت هذا الوسم.

وتستعرض “المواطن” في السطور التالية، اشتراطات وضوابط البناء في المدينة المنورة، وهي:

اشتراطات وضوابط البناء في المدينة المنورة

يأتي على رأس اشتراطات وضوابط البناء الجديدة في المدينة المنورة، ما يلي: