Icon

رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله Icon بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية Icon هل ينتقل حكيم زياش للنصر؟ Icon تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام Icon مشاركون دوليون في كأس العلا للصقور: العلا أروع ميدان للصقور Icon أمير الشرقية خلال استقبال نائبه سعود بن بندر: المهمة كبيرة وأنت أهل لها Icon سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023 Icon اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى Icon محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج Icon السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فقدان 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني

اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٠ مساءً
اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء، على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحفية.

وأكدت قناة “إن إتش كي” العامة أن 367 شخصاً هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.

قد يهمّك أيضاً
النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون

النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة

فقدان خمسة أشخاص

في المقابل، أفادت تقارير صحفية عن فقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.

ووثقت مشاهد عرضتها “إن إتش كي” الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها. وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلاً هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر إلى نصفين، بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
السوق

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد...

السوق
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
العالم

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين...

العالم
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في...

السعودية اليوم
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
الرياضة

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الرياضة
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
مشاهير

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي...

مشاهير
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
تكنولوجيا

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه