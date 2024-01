اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى

اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء، على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحفية.

وأكدت قناة “إن إتش كي” العامة أن 367 شخصاً هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.

Just IN:— A Japan Airlines plane with 367 people on board has collided with another plane at Tokyo Airport.

— In the video, plane can be seen on massive fire. Fate of 367 passengers onboard is yet unclear. pic.twitter.com/GNgx7y1aHr

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 2, 2024