اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى

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اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء، على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحفية.
وأكدت قناة “إن إتش كي” العامة أن 367 شخصاً هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.
Just IN:— A Japan Airlines plane with 367 people on board has collided with another plane at Tokyo Airport.
— In the video, plane can be seen on massive fire. Fate of 367 passengers onboard is yet unclear. pic.twitter.com/GNgx7y1aHr
— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 2, 2024
في المقابل، أفادت تقارير صحفية عن فقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.
ووثقت مشاهد عرضتها “إن إتش كي” الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها. وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلاً هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر إلى نصفين، بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.
A Japan Airlines plane with several hundred passengers onboard caught fire at Tokyo's Haneda airport after colliding with another aircraft
It appears that all aboard were safely evacuated, national broadcaster NHK reports https://t.co/WE7R6IKoiy pic.twitter.com/5mYED97v6w
— Bloomberg (@business) January 2, 2024