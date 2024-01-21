اعتدال وتليجرام يتصديان لـ 3 تنظيمات إرهابية بإزالة 43 مليون محتوى متطرف

يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون مع منصة (تليجرام) جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، ونجحت خلال الربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) 2023م من إزالة 20.092.547 مليون محتوى متطرف وإغلاق 801 قناة مستخدمة في بث تلك المحتويات المتطرفة، ليصبح إجمالي نتائج العمل المشترك خلال عام 2023م، إزالة 43.869.753 محتوى متطرفًا وإغلاق 6.264 قناة متطرفة.

التصدي لـ 3 تنظيمات إرهابي

ورصد فريق (اعتدال) زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير من عام 2023م والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة)، حيث تم إزالة 14.064.489 مليون محتوى متطرف وإغلاق 404 قنوات متطرفة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وإزالة 3.781.568 مليون محتوى متطرف وإغلاق 207 قنوات متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، فيما تم إزالة 2.246.490 مليون محتوى متطرف وإغلاق 190 قناة متطرفة تعود لتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

يذكر أن التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) تمكن من إزالة 58.891.704 مليون محتوى متطرف وإغلاق 13.088 قناة متطرفة منذ بداية التعاون في فبراير 2022م وحتى ديسمبر 2023م.