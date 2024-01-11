Icon

ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة: الاستضافة أدخلت علينا السرور Icon حرب عصابات وحالة رعب في شوارع الإكوادور Icon موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة Icon 6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات في السعودية Icon اعتزال ابن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة Icon السعودية ستصبح رائدة في جميع أنواع الطاقة وليس النفط فقط Icon ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس Icon دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية Icon تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة Icon هيونداي تكشف عن مركبتها الجوية الكهربائية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمضى 40 عامًا يحاور كبار الشعراء

اعتزال ابن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٣ صباحاً
اعتزال ابن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة
المواطن - فريق التحرير

أعلن الشاعر الكبير محمد بن حوقان المالكي اعتزاله ساحات العرضة والمحاورة بعد أن أمضى 40 عامًا يحاور كبار الشعراء.

المالكي برر اعتزاله عبر حسابه بمنصة إكس وقال: “آن الأوان وأترك المجال لمن هو أجدر وأقدر مني”.

قد يهمّك أيضاً
محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا

فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا

ورصدت “المواطن” العديد من التعليقات بعد إعلان اعتزال الشاعر ابن حوقان، كانت في غالبيتها آسفة على القرار وتتمنى الرجوع عنه لما لـ المالكي من خبرة وتاريخ لا يمكن طيه، فيما تمنى له محبوه النجاح والسعادة في حياته بعد أن وضع لنفسه مكانة في قلوب الجميع.

حسابات عديدة وتعليقات مختلفة أكدت أن المالكي كان شاعرًا مميزًا وصاحب حضور لا يتكرر ووصفه البعض بأنه سفير العرضة الجنوبية وشعارها في كل مكان وزمان.

المسمار الثالث في نعش العرضة

وقال عبدالرازق البجالي: “المتابع لفن العرضة الجنوبية يلاحظ غياب وهج العرضة بعد اعتزال د. عبدالواحد الزهراني، عقبه وفاة النجم عطية السلطاني، واليوم اعتزال الشاعر محمد بن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة، لا شك أن غيابهم خسارة على الساحة وسيبقى مكانهم فارغًا”.

فيصل بن دبيس المالكي قال: “وفيت وكفيت وعلمك غانم مع ربعك وكل معارفك كنت ولا زلت شاعر بني مالك، الرقم الأول والأصعب أمام عمالقة الشعراء في القلطة والعرضة نحترم رغبتك ولا تستغني القبيلة عنك في مشاركاتها وفعالياتها ارفع لك عقالي يابو خالد. أنت علم في ميادين الشعر كله وفي كل موقف ومحفل أنت فيه عنوانه العريض”.

أما نايف المالكي فعلق بقوله: “الشاعر الكبير محمد بن حوقان المالكي صاحب التاريخ العريق في مجال الشعر بجميع أنواعه، ستظل في قلوبنا وفي قلوب محبين الشعر، كيف لا وأنت من وضع لنفسه في قلوب الناس مكانًا قبل أن يضع بصمته في الشعر، ٤٠ عامًا وأنت (سيّد الميادين) شكرًا لك أبا خالد”.

وقال أبو فيصل: “نحترم قرارك ورغبتك، وقد نشاركك الفكرة ونتفق معك لأكثر من سبب، رايتك بيضاء، وسجلك حافل بكل علم غانم وكنت على رؤوس النوائف منذ أن بدأت، أتمنى لك حياة هانئة، وحسبنا أنه سيكون لك حضور يأتي برغبة منك ما بين فترة وأخرى وسيكون لحضورك طعم ونكهة تسعدنا”.

من جهته، علق جمعان: “ستظل أخي الشاعر الكبير محمد حوقان المالكي راسخًا في ذاكرة محبي العرضة الشعبية، كنت شامخًا بأخلاقك العالية ورصانة شعرك وحضورك المتميز بجهدك نقشت اسمك كأحد أبرز الشعراء الجنوبيين والذي أتمناه جمع بعض قصائدك في ديوان ليستفيد منه من أراد يشق طريقه في هذا الجنس الأدبي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم