افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن افتتاح مشروعي جسر طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله، ونفق طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة، اليوم الأحد.

من أهم المشاريع

وقالت أمانة المدينة المنورة: إن المشروعين من أهم مشاريع الأمانة الخاصة بالبنى التحتية، ويهدفان إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.

تحرير الحركة المرورية

كما يهدفان إلى تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي ومسجد القبلتين، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.