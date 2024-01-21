Icon

افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة Icon الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال Icon SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن Icon مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا Icon البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان Icon “المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards Icon توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يهدفان إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات

افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٦ مساءً
افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن افتتاح مشروعي جسر طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله، ونفق طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة، اليوم الأحد.

من أهم المشاريع

وقالت أمانة المدينة المنورة: إن المشروعين من أهم مشاريع الأمانة الخاصة بالبنى التحتية، ويهدفان إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
مدني تبوك يسيطر على حريق محطة وقود ولقطات من الحادث 

مدني تبوك يسيطر على حريق محطة وقود ولقطات من الحادث 

توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 %

توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 %

تحرير الحركة المرورية

كما يهدفان إلى تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي ومسجد القبلتين، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم