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انخفاض هائل في عدد السكان

الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح
المواطن - فريق التحرير

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الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح بحلول عام 2100.. بتلك الكلمات صدمت دراسة جديدة العالم بتفاصيل عما يمكن أن يشهده العالم خلال السنوات المقبلة.

مجتمع مختلف

وأوضحت الأبحاث أنه في عام 2100، من المرجح أن يبدو عالمنا مختلفًا جذريًا عما هو عليه اليوم، إما من خلال إعادة تشكيله بواسطة القوى الطبيعية المدفوعة بتغير المناخ أو من خلال إنقاذ البشر لبشرتهم.

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وأضافت أن مدننا قد تبدو مختلفة تمامًا أيضًا، وقد يكون بعضها ظلالاً لما كانت عليه في السابق، وفقًا لما نقلت العربية عن موقع “Sciencealert”.

كما وجدت أنه بحلول نهاية القرن، سيواجه ما يقرب من نصف المدن الأميركية البالغ عددها حوالي 30 ألف مدينة نوعًا من الانخفاض السكاني، حيث ستخسر ما بين 12 إلى 23% من سكانها المقيمين.

مجتمعات ممزقة

ووفقا للتحليل، من المرجح أن تشبه هذه المدن المستقبلية مجتمعات ممزقة أو ضعيفة أو مترامية الأطراف أكثر من مدن الأشباح الكاملة، مع تحول السكان داخل المدن وفيما بينها.

وهذا ما لم تتمكن الحكومات المحلية ومخططو المدن من الاستجابة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسكانها.

ويحذر الباحثون من أن آثار هذا الانخفاض الهائل في عدد السكان ستجلب تحديات غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت مع تقلص المدن وشيخوخة السكان.

كما قد يؤدي الانخفاض السكاني في بعض الأحياء إلى إغلاق محلات البقالة أبوابها، ويمكن كذلك للبنية التحتية المهملة في البلدات المتضائلة أن تترك المجتمعات بدون مياه نظيفة.

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