الأبطال لا يفوزون بكأس السوبر الإسباني

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يخوض فريقا ريال مدريد بطل كأس الملك، وبرشلونة المتوج بلقب الدوري، منافسات كأس السوبر الإسباني، ما يُعد مؤشرًا غير جيد للفريقين في البطولة بالنظام الجديد.
وتستعد السعودية لاستضافة منافسات النسخة الـ40 من بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد نسخة عام 2020، التي أُقيمت بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، بجانب نسختي 2022 و2023.
وأصبحت بطولة كأس السوبر بالنظام الجديد بمثابة “اللعنة” على أبطال الدوري الإسباني وكأس الملك، فمنذ مشاركة 4 فرق؛ لم ينجح أي بطل من الفوز باللقب، وهو ما يخشى جماهير ريال مدريد وبرشلونة من تكراره.
وفي نسخة 2020، كان برشلونة بطل الليغا، وفالنسيا المتوج بالكأس، وفاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتكو مدريد في النهائي، وفاز أتلتيك بلباو “وصيف الكأس” بالبطولة على حساب برشلونة في 2021.
وتكرر الأمر ذاته في نسخة 2022، عندما فاز ريال مدريد “وصيف الدوري” على أتلتيك بلباو في النهائي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز برشلونة “وصيف الليغا” بلقب السوبر الإسباني على حساب المرينغي في النسخة الماضية.