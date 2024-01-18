الأجواء مناسبة في الويكند

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء مناسبة في طقس نهاية الأسبوع على معظم المناطق.
ولفت عبر حسابه على منصة إكس إلى أن الأمطار مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية الخميس والجمعة، وعلى الباحة وعسير وجازان أيام الخميس والجمعة والسبت.
وتابع الحصيني أن الأمطار المتوقعة متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية.
وأوضح أن الرياح من خفيفة إلى متوسطة ولا تمنع التنزه على الوسطى والشمالية والشرقية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.