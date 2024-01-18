الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجردة في سماء السعودية اليوم حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية هبوط الضغط المؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاعه المزمن معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر! احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار النباتات تتحدث مع بعضها! الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد في المملكة.
نشرت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، صورة تتضمن الضوابط المقررة في تسجيل الأسماء، وهي:
تعرف على ضوابط تسجيل الأسماء. #الأحوال_المدنية pic.twitter.com/DAPVe8WCoA
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) January 18, 2024