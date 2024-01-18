الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد في المملكة.

ضوابط تسجيل الأسماء في السعودية

نشرت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، صورة تتضمن الضوابط المقررة في تسجيل الأسماء، وهي: