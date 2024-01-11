الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات

واصل الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في الإمارات.

الاستعداد لكاس آسيا

ويخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكرًا في الإمارات حتى يوم 30 من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمنافسات بطولة كأس آسيا 2024 في قطر.

الأخضر الأولمبي يواصل الاستعداد

وأدى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، تلاه مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين على الكرات الثابتة.

ومن جانب آخر، التحق اللاعبان مشعل الصبياني ومحمد الدوسري بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بعد استدعائهما من قِبل الجهاز الفني.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، والتي تضم معه؛ منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.