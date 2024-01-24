الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا

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يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواصلة تألقه أمام منتخب تايلاند في بطولة كأس آسيا، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.
وسيلعب منتخب السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وتُعد مباراة الغد، هي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس آسيا، ونجح الأخضر في تحقيق انتصار كبير في المرتين، حيث تجاوز تايلاند برباعية نظيفة في نسخة 1992، وفاز بسداسية دون رد عام 1996.
وفي جميع المسابقات، لعب منتخب السعودية ضد تايلاند، 12 مرة، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كاسحًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، وتعادلا في لقاء واحد فقط، وسجل 34 هدفًا؛ واستقبل 3 أهداف.
وضمن منتخب السعودية التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة، ثم عمان بالمركز الثالث برصيد نقطة، قرغيزستان بدون نقاط.