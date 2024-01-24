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خلال مواجهة الغد بالجولة الثالثة

الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٩ مساءً
الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواصلة تألقه أمام منتخب تايلاند في بطولة كأس آسيا، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

الأخضر يسعى لمواصلة التفوق

وسيلعب منتخب السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدرafc

وتُعد مباراة الغد، هي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس آسيا، ونجح الأخضر في تحقيق انتصار كبير في المرتين، حيث تجاوز تايلاند برباعية نظيفة في نسخة 1992، وفاز بسداسية دون رد عام 1996.

وفي جميع المسابقات، لعب منتخب السعودية ضد تايلاند، 12 مرة، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كاسحًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، وتعادلا في لقاء واحد فقط، وسجل 34 هدفًا؛ واستقبل 3 أهداف.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @afcasiancup_ar

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

وضمن منتخب السعودية التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة، ثم عمان بالمركز الثالث برصيد نقطة، قرغيزستان بدون نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر afcasiancup

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