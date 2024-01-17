الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة قرغيزستان

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استأنف الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان.
وقسم مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب عُمان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.
وضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملاعب أسباير” بتمارين الإحماء ثم طبق تمارين تكتيكية متنوعة، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره قيرغيزستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023.
وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.