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ضمن منافسات الجولة الثانية

الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة قرغيزستان

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة قرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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استأنف الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان.

الأخضر يستأنف تدريباته

وقسم مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب عُمان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

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وضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملاعب أسباير” بتمارين الإحماء ثم طبق تمارين تكتيكية متنوعة، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الأخضر
جانب من المران – المصدر @aawsat_spt

المنتخب السعودي يُلاقي قرغيزستان

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره قيرغيزستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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