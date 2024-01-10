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سيواجه منتخب هونغ كونغ

الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٣ مساءً
الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواجهة منتخب هونغ كونغ الأول لكرة القدم وديًا، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس آسيا 2023.

الأخضر يُنهي استعداداته بمواجهة هونغ كونغ

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد هونغ كونغ، عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الوكرة القطري، في مواجهة ودية غير مذاعة تلفزيونيًا.

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المنتخب السعودي
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ويتوقع أن يدفع مانشيني بالتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الأخضر منافسات كأس آسيا 2023، للتأكد من جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطة المتوقع نهجها في المواجهات الرسمية المقبلة.

وكان الأخضر، قد بدأ استعداداته في معسكره الحالي، بمواجهة لبنان، وفاز بهدف دون رد سجله فراس البريكان، قبل أن يتعادل سلبيًا بالأمس أمام منتخب فلسطين الأول لكرة القدم.

فراس البريكان مع المنتخب السعودي
البريكان – المصدر saff

المنتخب السعودي بكأس آسيا

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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