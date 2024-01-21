الأخضر يخطف بطاقة التأهل مبكرًا للمرة الثانية

واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، تألقه اللافت في انطلاقة بطولة كأس آسيا 2023، ليخطف بطاقة التأهل بعد الجولة الثانية.

فوز السعودية ضد قرغيزستان

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

الأخضر يتأهل مبكرًا

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها الأخضر إلى الدور التالي من الجولة الثانية خلال مشاركاته الـ11 في بطولة كأس آسيا، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق في النسخة الحالية والمنافسة على اللقب.

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد حسم التأهل من الجولة الثانية في بطولة كأس آسيا نسخة عام 2019 التي أُقيمت في الإمارات، حيث تواجد في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات قطر، كوريا الشمالية ولبنان.

وبدأ الأخضر مشواره في كأس آسيا 2019، بالفوز على منتخب كوريا الشمالية بأربعة أهداف دون رد، وتجاوز لبنان بثنائية نظيفة، ثم خسر ضد قطر بنتيجة 2- 0، ويتأهل إلى الدور التالي في المركز الثاني.