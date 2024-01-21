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ضمن منافسات كأس آسيا

الأخضر يخطف بطاقة التأهل مبكرًا للمرة الثانية

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
الأخضر يخطف بطاقة التأهل مبكرًا للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، تألقه اللافت في انطلاقة بطولة كأس آسيا 2023، ليخطف بطاقة التأهل بعد الجولة الثانية.

فوز السعودية ضد قرغيزستان

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

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ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يتأهل مبكرًا

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها الأخضر إلى الدور التالي من الجولة الثانية خلال مشاركاته الـ11 في بطولة كأس آسيا، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق في النسخة الحالية والمنافسة على اللقب.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد حسم التأهل من الجولة الثانية في بطولة كأس آسيا نسخة عام 2019 التي أُقيمت في الإمارات، حيث تواجد في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات قطر، كوريا الشمالية ولبنان.

وبدأ الأخضر مشواره في كأس آسيا 2019، بالفوز على منتخب كوريا الشمالية بأربعة أهداف دون رد، وتجاوز لبنان بثنائية نظيفة، ثم خسر ضد قطر بنتيجة 2- 0، ويتأهل إلى الدور التالي في المركز الثاني.

المنتخب السعودي - فيصل الغامدي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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