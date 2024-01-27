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خلال مواجهة كوريا الجنوبية

الأخضر يستهدف الفوز الأول في المدينة التعليمية

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الأخضر يستهدف الفوز الأول في المدينة التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للظهور بشكل مميز ضد منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وخطف بطاقة التأهل.

الأخضر يُلاقي كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

منتخب السعودية يبحث عن الفوز

ويأمل الأخضر في تحقيق فوزه الأول على استاد المدينة التعليمية، حيث سبق وخاض 4 مباريات عليه، ولم ينجح في الانتصار، واكتفى بالتعادل مرتين، وخسر في مواجهتين، ما يُحفز اللاعبين للتألق.

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم على استاد المدينة التعليمية للمرة الأولى في ديسمبر عام 2021، ضمن منافسات كأس العرب، وفاز النشامى بهدف دون رد؛ سجله خليفة الدوسري بالخطأ في مرماه.

السعودية والأردن في كأس العرب
جانب من المباراة

ولعب الأخضر بعد 3 أيام أمام فلسطين في كأس العرب، وتعادلا بنتيجة 1\1، وخسر منتخب السعودية ضد بولندا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.

وفي آخر مواجهات منتخب السعودية الأول لكرة القدم على استاد المدينة التعليمية، تعادل الأخضر ضد تايلاند بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023.

السعودية وتايلاند
جانب من مباراة السعودية وتايلاند – المصدر @SaudiNT

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