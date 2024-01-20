الأخضر يسمح للاعبي الشباب بالمشاركة ضد روما

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن مشاركة لاعبيه الدوليين مع الفريق الأول لكرة القدم في المواجهة المرتقبة ضد روما الإيطالي.

الدوليون يشاركون أمام روما

وأوضح الشباب في بيان رسمي، أن إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وافقت على طلب النادي بالسماح لرباعي الفريق محمد العبسي، خالد العسيري، محمد اليامي ومصعب الجوير بالمشاركة أمام روما.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الرباعي سيُغادرن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في الإمارات، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعودوا مجددًا يوم الخميس؛ لإكمال المعسكر مع المنتخب.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر، اليوم السبت، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره في الإمارات، والممتد حتى يوم 30 يناير، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

مباراة الشباب ضد روما

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد روما، يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة 7:45 مساء، على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن احتفالية الليوث باليوبيل الماسي.