وزير المالية: لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد الأخضر يسمح للاعبي الشباب بالمشاركة ضد روما الاتفاق يُحدد بديل هندرسون من البريميرليج طبيعة خلابة في الباحة والضباب يعانق الأشجار أمطار غزيرة وبرد وصواعق شمال حلي بالقنفذة قرار أنشيلوتي يغضب نجوم الريال مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بـ الصين لابورت: سعيد في السعودية وتصريحاتي تُرجمت خطأ جامعة القصيم تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي رباعي الدوري السعودي يتركون بصمتهم مع السنغال
أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن مشاركة لاعبيه الدوليين مع الفريق الأول لكرة القدم في المواجهة المرتقبة ضد روما الإيطالي.
وأوضح الشباب في بيان رسمي، أن إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وافقت على طلب النادي بالسماح لرباعي الفريق محمد العبسي، خالد العسيري، محمد اليامي ومصعب الجوير بالمشاركة أمام روما.
وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الرباعي سيُغادرن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في الإمارات، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعودوا مجددًا يوم الخميس؛ لإكمال المعسكر مع المنتخب.
ومن المقرر أن يلعب الأخضر، اليوم السبت، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره في الإمارات، والممتد حتى يوم 30 يناير، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد روما، يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة 7:45 مساء، على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن احتفالية الليوث باليوبيل الماسي.