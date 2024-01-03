الأخضر يودع 3 لاعبين بعد إعلان القائمة النهائية لـ كأس أمم آسيا 2023

وافق المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على رحيل 3 لاعبين، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي تُقام في قطر.

ورحب مانشيني، بمغادرة كل من “علي هزازي، خالد الغنام، محمد مران” من معسكر الأخضر بعد إعلان قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس آسيا.

قائمة الأخضر لـ كأس أمم آسيا 2023

وضم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني في القائمة النهائية للأخضر كلًّا من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلًّا من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.