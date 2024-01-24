السعودية أمام مجلس الأمن: أولويتنا رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية عقارب ساعة يوم القيامة تحركت لتصبح عند 90 ثانية ارتفاع الأمواج ورياح بسرعة 49 كم/ساعة على جدة ورابغ ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه عيونها كم مبلغ حساب المواطن لشخص مستقل راتبه 5 آلاف ريال؟ صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.
وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم السبت المقبل.
من جهته أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.