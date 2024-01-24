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الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢١ مساءً
الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.

وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

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الدفاع المدني يحذر

من جهته أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.

 

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