الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم غدٍ الخميس – بمشيئة الله تعالى -.

أمطار الرياض

وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، ورماح، وعفيف، والدوادمي.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته؛ جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

رياح على جدة ورابغ

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، مصحوبة بارتفاع للأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار حائل

كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, وبني حسن, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.