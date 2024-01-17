الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار إضافية لرأس المال الجريء استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي تنبيه من أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان حتى الـ9 مساء جعفر يجسد حياة مايكل جاكسون التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد التسجيل والقبول مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تنمو 31 % في 2023
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم غدٍ الخميس – بمشيئة الله تعالى -.
وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، ورماح، وعفيف، والدوادمي.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته؛ جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، مصحوبة بارتفاع للأمواج.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, وبني حسن, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.