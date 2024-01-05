الأرصاد: إنذار أحمر على مكة المكرمة حتى الـ 11 مساءً

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أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهاً – إنذار أحمر – من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل تأثيراتها محافظات العرضيات، وأضم، وميسان.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.
كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة تشمل العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد الى المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.