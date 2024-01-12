الأرصاد: بعض تطبيقات رصد درجات الحرارة غير معترف بها

حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل من بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، واصفًا إياها بأنها غير دقيقة ولا يكون معترفًا بها.

وأوصي العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، باستخدام التطبيق الوطني “أنواء”، ليبقى المواطنون على اطلاع دائم على مدار الساعة.

طقس اليوم

وأعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه “يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر الانخفاض على منطقة حائل”.

وأضاف: “الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير والباحة”.

ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.