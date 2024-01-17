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تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار متوقعة على 7 مناطق

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٨ صباحاً
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار متوقعة على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي و من متر إلى مترين على الجزء الأوسط و الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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