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رياح نشطة تحد الرؤية الأفقية

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٥ صباحاً
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك،  كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

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توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزءالأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على مضيق باب المندب.

حركة الرياح السطحية

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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