الأرصاد: لم نلامس الصفر المئوي وفرصة تأثر السعودية بموجات باردة واردة

مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بتعديل لوائحها الخاصة بعطلتي عيدي الفطر والأضحى فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة الشورى يدعو صندوق التنمية الوطني للمساهمة في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة 8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات من أبشر هدف يعلن عن 2600 وظيفة بالقطاعات الحكومية والشركات الكبرى حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه لم يتم تسجيل أي حرارة صفرية حتى الآن في السعودية.
وقال عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : “لم نلامس الصفر المئوي حتى الآن، ونتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة بمشيئة الله، وما زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير والباحة.