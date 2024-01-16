الأرصاد: لم نلامس الصفر المئوي وفرصة تأثر السعودية بموجات باردة واردة

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه لم يتم تسجيل أي حرارة صفرية حتى الآن في السعودية.

توقعات باستمرار الشتاء الدافئ

وقال عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : “لم نلامس الصفر المئوي حتى الآن، ونتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة بمشيئة الله، وما زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء”.

توقعات حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير والباحة.