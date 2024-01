الأرض تتنفس في مشهد مفزع لزلزال اليابان القوي

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة غرب اليابان، اليوم الاثنين، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ولحقت أضرار بالطرق والمباني، وتعطلت خدمات النقل والاتصالات، وحذر المسؤولون من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات الهزة الأرضية العنيفة التي شهدتها اليابان، ومن بينها مقطع فيديو للأرض وكأنها تتنفس وقت وقوع الزلزال، ليتم تداوله على نطاق واسع.

ويقول علماء الزلازل، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”: إن الهزات الارتدادية قد تستمر لعدة أشهر بعد زلزال غرب اليابان.

Effect of the earthquake that hit Central Japan today: roads cracking and pavements rising.

