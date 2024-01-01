Icon

صندوق الاستثمارات العامة الأكثر نشاطًا عالميًّا باستثمارات 31.5 مليار دولار Icon كيليان مبابي بديل محمد صلاح في ليفربول Icon وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف Icon تمديد حساب المواطن يبعث الطمأنة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة Icon فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي Icon متحدث الطائي: 4 أسباب جعلتنا نشك في تأجيل مباراتنا مع الاتحاد Icon وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضرب بقوة 7.5 ريختر

الأرض تتنفس في مشهد مفزع لزلزال اليابان القوي

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الأرض تتنفس في مشهد مفزع لزلزال اليابان القوي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة غرب اليابان، اليوم الاثنين، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ولحقت أضرار بالطرق والمباني، وتعطلت خدمات النقل والاتصالات، وحذر المسؤولون من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

الأرض تتنفس في اليابان

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات الهزة الأرضية العنيفة التي شهدتها اليابان، ومن بينها مقطع فيديو للأرض وكأنها تتنفس وقت وقوع الزلزال، ليتم تداوله على نطاق واسع.

قد يهمّك أيضاً
جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

لا أهداف بين الفتح والأخدود في الشوط الأول

لا أهداف بين الفتح والأخدود في الشوط الأول

ويقول علماء الزلازل، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”: إن الهزات الارتدادية قد تستمر لعدة أشهر بعد زلزال غرب اليابان.

تحذير علماء الزلازل

وحذر خبير زلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من أن الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي ضرب غرب اليابان يوم الاثنين قد تستمر لعدة أشهر.

وقالت سوزان هوغ، خبير الزلازل: إن الأشخاص الذين يعيشون في هذا الجزء من البلاد شعروا بالزلازل من قبل، لكنها تعتقد أن هذا هو أكبر زلزال على الإطلاق، وهو ما يعني أن معظم السكان على الأرجح ليس لديهم خبرة في التعامل مع حدث زلزالي بهذا الحجم، بحسب تصريحاتها لـ “سي إن إن”.

هزات ارتدادية

وأضافت هوغ: “يمكن أن تحدث بسهولة هزات ارتدادية أكبر من 6 درجات، لذلك سيكون ذلك خطرًا في حد ذاته”.

وأدى الزلزال إلى انهيار المباني وتسبب في حرائق وإصدار إنذارات بحدوث تسونامي في مناطق بعيدة مثل شرق روسيا، مما دفع السكان إلى إصدار أوامر بإخلاء المناطق الساحلية المتضررة في اليابان.

تحذيرات من موجات تسونامي

وجاءت بعض التقارير الأولى من مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا، التي شهدت أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي 1.2 متر (3.9 قدم) حوالي الساعة 4:21 مساءً. بحسب التوقيت المحلي، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وفي عام 2011، تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة في شرق اليابان في حدوث تسونامي مصحوب بأمواج يبلغ ارتفاعها 30 قدمًا؛ مما أدى إلى إتلاف العديد من المفاعلات النووية. وقال هوغ: نسبيًّا، في حين أن خطر حدوث تسونامي بنفس حجم عام 2011 أقل احتمالًا في حالة زلزال يوم الاثنين، إلا أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الساحل الإخلاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال في السيارة
أخبار السيارات

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال...

أخبار السيارات
امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع ثلاثين السليمانية القديم
السعودية اليوم

امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع...

السعودية اليوم
ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا
العالم

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

العالم
رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي
السعودية اليوم

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات...

السعودية اليوم
مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو
الرياضة

مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو

الرياضة
ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات
تكنولوجيا

ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات

تكنولوجيا
الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم
الرياضة

الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم

الرياضة
أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن
آخر الاخبار

أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري...

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه