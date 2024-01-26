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تساقط الثلوج على تبوك خاصة الأحد والاثنين

الأسبوع القادم الأكثر برودة منذ بداية الشتاء

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٢ مساءً
الأسبوع القادم الأكثر برودة منذ بداية الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الأرصاد د. زياد الجهني أن يكون الأسبوع القادم، الأكثر برودة منذ بداية الشتاء لهذا العام.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس: “سنرى مناطق تلامس الصفر المئوي بخاصة شمال وشمال غرب، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، بخاصة يومي الأحد والاثنين”.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حالة الخليج العربي

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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