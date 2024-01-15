Icon

الموارد البشرية توضح علاقة الإيجار بعدم أهلية الضمان Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة Icon منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية Icon الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية Icon لحظة انفجار محطة وقود في تبوك Icon السعودية تعثر على بقايا حطام سفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام Icon الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027 Icon تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول Icon 21 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية في السعودية Icon مطالبات لـ الاتحاد السعودي بمعاقبة المستبعدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٧ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 62.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12122.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 311 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة

موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و مبكو، والدواء، والفخارية، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.87%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 24679.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم