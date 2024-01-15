الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 62.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12122.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 311 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و مبكو، والدواء، والفخارية، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.87%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 24679.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم.