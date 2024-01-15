الموارد البشرية توضح علاقة الإيجار بعدم أهلية الضمان الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية لحظة انفجار محطة وقود في تبوك السعودية تعثر على بقايا حطام سفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027 تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 21 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية في السعودية مطالبات لـ الاتحاد السعودي بمعاقبة المستبعدين
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 62.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12122.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 311 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و مبكو، والدواء، والفخارية، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.87%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 24679.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم.