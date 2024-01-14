الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 12060 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 56.06 نقطة ليقفل عند مستوى 12060.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 336 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء،الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و6.36%.
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وصدر هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتوبي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 110.98 نقاط ليقفل عند مستوى 24721.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.