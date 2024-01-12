لقطات لـ سفير فرنسا أثناء حصد الفقع في صحراء القصيم: من أطيب ما يكون موعد مباريات السبت في كأس أمم آسيا 2023 رئاسة الهيئة تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج والعمرة فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على ممشى 8 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان استعدادات منفذ سلوى لاستقبال جمهور منافسات كأس آسيا 2023 تنظيم مميز لسباق درب العلا وتفاعل مع عروض الفلكلور صورة لهلال رجب بعد غروب الشمس اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الراغبة في العمل بالسعودية أكلات حائل الشعبية تمتع زوار فعاليات حاتمية
أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة، والذي نظمته وزارة الحج والعمرة.
وشاركت الرئاسة العامة في المعرض بجناح تعريفي، شمل عدة أركان استعرضت مبادرات الرئاسة العامة التفاعلية والتقنية وبرامجها التوعوية في موسم الحج والعمرة، عبر مراكزها الميدانية التوعوية والمنافذ الحدودية ونقاط التوزيع.
كما استعرضت الرئاسة في جناحها عددا من الخدمات منها تطبيق (مبرور) وبرنامج التوعية التفاعلية المستدامة، ونقاط البث المتنقلة، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، والخرائط التفاعلية وغيرها.
ولقي جناح الرئاسة العامة تفاعلٍا وإقبالٍا من زوار المعرض، الذين عبروا عن إعجابهم وسجلوا اهتماماتهم في ركن الشراكات.