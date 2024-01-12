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رئاسة الهيئة تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج والعمرة

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٤ مساءً
رئاسة الهيئة تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج والعمرة
المواطن - واس

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أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة، والذي نظمته وزارة الحج والعمرة.

وشاركت الرئاسة العامة في المعرض بجناح تعريفي، شمل عدة أركان استعرضت مبادرات الرئاسة العامة التفاعلية والتقنية وبرامجها التوعوية في موسم الحج والعمرة، عبر مراكزها الميدانية التوعوية والمنافذ الحدودية ونقاط التوزيع.

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كما استعرضت الرئاسة في جناحها عددا من الخدمات منها تطبيق (مبرور) وبرنامج التوعية التفاعلية المستدامة، ونقاط البث المتنقلة، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، والخرائط التفاعلية وغيرها.

ولقي جناح الرئاسة العامة تفاعلٍا وإقبالٍا من زوار المعرض، الذين عبروا عن إعجابهم وسجلوا اهتماماتهم في ركن الشراكات.

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