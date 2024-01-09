الأمر بالمعروف تستعرض خدماتها لضيوف الرحمن بمؤتمر ومعرض خدمات الحج

استعرض جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة، جهود الرئاسة العامة في خدمة ضيوف الرحمن، ضمن منظومة الجهات المشاركة في المعرض.

ويعرض جناح الرئاسة العامة عددًا من الخدمات التقنية والمشاريع الرقمية وإبراز جهود المملكة في الحج عبر شاشات عرض مرئية.

الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

كما يحوي جناح الرئاسة العامة ركنًا خاصًا بالشراكات التي أبرمتها الرئاسة العامة مع العديد من الجهات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحقق الاستدامة وكفاءة الإنفاق.

وتأتي مشاركة الرئاسة العامة في هذا المعرض بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.