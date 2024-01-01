الأمطار ترسم صورة جمالية على أودية ورمال وجبال القصيم

أدَّى هطول الأمطار على منطقة القصيم الأيام الماضية إلى اكتساء رمالها وجبالها بالخضرة المتمثلة في الغطاء النباتي والمياه الجارية، ورسم لوحات جمالية أضفت عليها جمالًا فوق جمالها.

أجواء شتوية مميزة

وتشهد منطقة القصيم في هذه الأيام أجواءً شتوية مميزة ساعدت عليها اعتدال درجات الحرارة مما أدى إلى خروج المتنزهين إلى الأودية والشعاب والمنتزهات البرية، حيث تعد المنطقة من أهم الواجهات السياحية المميزة التي يقصدها السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.