الأمن السيبراني يصدر تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من المحلات بالرياض وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة شركة جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عدة تحذيرات أمنية بشأن منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل، وطالب بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية.
وحذر المركز من خطورة ثغرات تتعلق بمنتجات سامسونج، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
كما نبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات أندرويد، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
إلى جانب ذلك حذر المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات جوجل، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).