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نصح بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية

الأمن السيبراني يصدر تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٥ مساءً
الأمن السيبراني يصدر تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عدة تحذيرات أمنية بشأن منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل، وطالب بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية.

تحذير من ثغرات أمنية

وحذر المركز من خطورة ثغرات تتعلق بمنتجات سامسونج، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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كما نبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات أندرويد، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

إلى جانب ذلك حذر المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات جوجل، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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