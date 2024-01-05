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ضمن منافسات الدوري الإسباني

الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٣ مساءً
الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني الممتاز، بعد فوزه على نظيره لاس بالماس.

فوز قاتل ضد لاس بالماس

ولعب برشلونة ضد لاس بالماس بالأمس، على ملعب “دي جران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح الفريق الكتالوني في تحويل تأخره إلى فوز قاتل.

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برشلونة ضد لاس بالماس
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وتقدم منير الحدادي للفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس عند الدقيقة 12، وأدرك فيران توريس التعادل عند الدقيقة 56، قبل أن يسجل الألماني إلكاي جوندوجان هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 93.

جوندوجان
جوندوجان – المصدر @FCBarcelona

برشلونة يحقق رقمًا مميزًا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أنه لم يحصد أي فريق، نقاطًا بفضل الأهداف في آخر 15 دقيقة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، أكثر من فريق برشلونة برصيد 19 نقطة.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن أكثر الأندية التي خسرت نقاطًا بسبب اهتزاز شباكها في آخر ربع ساعة، سيلتا فيغو “12 نقطة”، وألميريا “8 نقاط”، فيما فقد لاس بالماس وفالنسيا وريال سوسييداد 6 نقاط لكل منهم.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

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