الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني الممتاز، بعد فوزه على نظيره لاس بالماس.

فوز قاتل ضد لاس بالماس

ولعب برشلونة ضد لاس بالماس بالأمس، على ملعب “دي جران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح الفريق الكتالوني في تحويل تأخره إلى فوز قاتل.

وتقدم منير الحدادي للفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس عند الدقيقة 12، وأدرك فيران توريس التعادل عند الدقيقة 56، قبل أن يسجل الألماني إلكاي جوندوجان هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 93.

برشلونة يحقق رقمًا مميزًا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أنه لم يحصد أي فريق، نقاطًا بفضل الأهداف في آخر 15 دقيقة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، أكثر من فريق برشلونة برصيد 19 نقطة.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن أكثر الأندية التي خسرت نقاطًا بسبب اهتزاز شباكها في آخر ربع ساعة، سيلتا فيغو “12 نقطة”، وألميريا “8 نقاط”، فيما فقد لاس بالماس وفالنسيا وريال سوسييداد 6 نقاط لكل منهم.