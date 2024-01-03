الأهلي يفاوض نجم الشباب

تعمل إدارة النادي الأهلي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، ليرتبط اسمها بأحد نجوم الشباب.

الأهلي يسعى لضم حسين القحطاني

وأكد الصحافي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية مع حسين القحطاني، للتوقيع معه، بعد دخوله الفترة الحرة.

وينتهي عقد حسين القحطاني صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الموسم، ويحق له التوقيع مع أي ناد حاليًا، وعرضت إدارة الليوث التجديد معه، ولكنه رفض واشترط مضاعفة القيمة المالية.

وشارك حسين القحطاني في 18 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف، وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

الراقي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، من الفوز 12 مرة والتعادل 4 مرات وخسر 3 لقاءات.