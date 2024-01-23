الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني

يقترب الفصل الدراسي الثاني من نهايته حيث بدأت عملية إعداد جداول الاختبارات فيما يترقب الطلاب والطالبات أول إجازة نهاية أسبوع مطولة.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

وستبدأ أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في النصف الثاني بعد نهاية دوام يوم الخميس المقبل 25 يناير وتستمر أيام الجمعة والسبت والأحد على مدار ثلاثة أيام.

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 12/08/1445 الموافق 22/02/2024.

بداية الفصل الدراسي الثالث

وحسب التقويم الدراسي أيضًا يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 03/03/2024، فيما ستكون إجازة عيد الفطر المبارك يوم 28/03/2024 وستكون العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 15/04/2024 إن شاء الله فيما ستكون أول إجازة نهاية أسبوع مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من يوم 02/05/2024.

أما بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم فستكون يوم 10/06/2024.