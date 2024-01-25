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لاستكمال علاجهم في المملكة

الإخلاء الطبي ينقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مصر إلى السعودية

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الإخلاء الطبي ينقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مصر إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

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باشرت سفارة المملكة لدى مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاث حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم في المملكة.

رعاية المواطنين بالخارج

وبحسب الحساب الرسمي للسفارة على منصة إكس، رافق الحالات الطبية الحرجة بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين بالسفارة، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج.

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