لقطات لصقيع جبل اللوز بتبوك بدر رجب يزين سماء السعودية الليلة آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا الإخلاء الطبي ينقل 3 حالات طبية حرجة لمواطنين من مصر إلى السعودية بدِّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء تصوير الأشخاص في الأماكن العامة جريمة لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة إيل-76 أرقام تبين الجهود المكثفة لمعالجة التشوهات البصرية في الخبراء السعودية تعتلي عرش الريادة واستشراف المستقبل
باشرت سفارة المملكة لدى مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاث حالات طبية حرجة لمواطنين من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم في المملكة.
وبحسب الحساب الرسمي للسفارة على منصة إكس، رافق الحالات الطبية الحرجة بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين بالسفارة، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين بالخارج.