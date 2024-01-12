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على خلفية استهدافها الممنهج لممرات الملاحة وحركة التجارة العالمية

الإرياني: ميليشيا الحوثي مسؤولة عن استدعاء الضربات العسكرية لليمن

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٥ مساءً
الإرياني: ميليشيا الحوثي مسؤولة عن استدعاء الضربات العسكرية لليمن
المواطن - فريق التحرير

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حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المسؤولية الكاملة عن استدعاء الضربات العسكرية في الأراضي اليمنية الواقعة بالقوة تحت سيطرتها، على خلفية استهدافها الممنهج لممرات الملاحة وحركة التجارة العالمية، في وقت كان اليمنيون ينتظرون أي بارقة للسلام، لتؤكد من جديد أنها تنظيم إرهابي لا يجيد سوى إشعال الحروب، وأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

عسكرة البحر الأحمر

وقال الإرياني في تدوينة له عبر منصة إكس: لقد حذرنا منذ اللحظة الأولى من العواقب الخطيرة للهجمات العشوائية التي تشنها ميليشيا الحوثي وتطال السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب، وأنها ستقود الى استدعاء رد فعل عسكري في الأراضي اليمنية، وعسكرة البحر الأحمر وباب المندب، وجلب القوى الدولية للمر المائي الأهم في العالم.

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واستكمل: أن ميليشيا الحوثي عبر هذه المغامرات غير المدروسة تقامر بأمن واستقرار وسلامة ومستقبل بلد لم يتعافَ بعد من آثار الحروب التي فجرتها، في سبيل إرضاء أسيادها في إيران، وتعرض الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لاستعادة التهدئة وإحياء العملية السياسية في اليمن للخطر، وتؤكد نهجها المعطل لجهود وقف الحرب وإحلال السلام.

تبعات خطيرة

ورأى أن ما قامت به ميليشيا الحوثي يظهر عدم اكتراثها بالتبعات الخطيرة لاستفزاز العالم، واستدعاء الرد العسكري، على الأمن القومي والغذائي في عموم اليمن، والنتائج الكارثية لارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري للسفن الواصلة للموانئ اليمنية على أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، ومفاقمة حدة الأزمة الإنسانية الأكبر عالميًّا جراء ظروف الحرب والانقلاب، والتي سيدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني، والشروع في تصنيف الميليشيا الحوثية “منظمة إرهابية”، والعمل على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، واستكمال تحرير مدينة الحديدة الساحلية، وهي مصفوفة من الإجراءات الكفيلة على إجبار الميليشيا للانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن.

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