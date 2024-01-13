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حادث تصادم في منتزه البيضاء البري

الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً تعرّض لحادث خطير بالمدينة المنورة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً تعرّض لحادث خطير بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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باشر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم السبت، بلاغا عن حادث تصادم في منتزه البيضاء البري في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة خطيره.

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تدخل الإسعاف الجوي

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه بعد التدخل الإسعافي تم نقل المصاب إلى مدينة الملك سلمان الطبية لتلقي العلاج اللازم.

 

 

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