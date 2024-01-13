الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً تعرّض لحادث خطير بالمدينة المنورة

باشر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم السبت، بلاغا عن حادث تصادم في منتزه البيضاء البري في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة خطيره.

تدخل الإسعاف الجوي

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه بعد التدخل الإسعافي تم نقل المصاب إلى مدينة الملك سلمان الطبية لتلقي العلاج اللازم.