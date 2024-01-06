الإصابة تُهدد نجم الهلال بالرحيل

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يُعاني نادي الهلال من استمرار غياب لاعبه متعب المفرج لمدة وصلت إلى 11 شهرًا بسبب الإصابة.
وكان المفرج أُصيب في فبراير 2023 في غضروف الركبة، وخضع وقتها لعملية جراحية وغاب بسببها عن مباريات الموسم الماضي والحالي مع أزرق الرياض.
وربما في حال لم يتمكن المفرج من العودة من الإصابة قد يُغادر أزرق الرياض في صيف 2024.
ولعب المفرج 26 مباراة مع الأزرق منذ الانضمام له في يوليو 2019.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام أزرق الرياض لضم اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.
ويُعاني راشفورد صاحب الـ 27 عامًا من تراجع في مستواه الفني، مما جعل الكثير من جماهير مان يونايتد تطالب برحيله.
وكشف موقع Manchester United FC News أن نادي الهلال مهتم بضم راشفورد مقابل 180 مليون يورو وذلك في صيف 2024.