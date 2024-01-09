الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

الاكتتاب في سندات الدولار

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 17.81 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054م.

توسيع قاعدة المستثمرين

وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.