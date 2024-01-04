الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والشرقية.

وتلقى المواطنون اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلومات حساباتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات وإجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت مليون ريال.

سودانيان ويمني و5 سعوديين

وحسب بيان للأمن العام، فإن المتهمين هم: “مقيمان من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية اليمنية و(5) مواطنين سعوديين”.

وانتحل المتهمون صفة غير صحيحة لموظفين حكوميين، كما قاموا بتهيئة (4) مواقع بأجهزة لتنفيذ جرائمهم وبث روابط مزيفة لمواقع حكومية ومتاجر إلكترونية والتواطؤ في ذلك مع أشخاص خارج المملكة لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (8) متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي . pic.twitter.com/TjOZyqDGeS — الأمن العام (@security_gov) January 3, 2024

ووفق البيان، فقط جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومباشرة إجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال ما يلزم حيال المتهمين في الخارج.