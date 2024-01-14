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الإطاحة بمروجين للمخدرات في جدة وعسير

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٤ مساءً
الإطاحة بمروجين للمخدرات في جدة وعسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه (122,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ضبط مروج إمفيتامين

وحسب بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبة يقودها وضبط بحوزته ذخيرة حية بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً على معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

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